METEOS: U NEDELJU TOPLO, OD PONEDELJKA ZAHLAĐENJE

U nedelju toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar i naoblačenje sa kišom koje zahvata najpre Vojvodinu i premešta se ka ostalim krajevima popodne. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C u Negotinu do 11°C u Vršcu, a maksimalna od 11°C na severu Vojvodine do 18°C na jugu Srbije, u Leskovcu. Uveče kiša i postepeno hladnije. Temperatura u 22h od 6°C do 9°C.

U nedelju u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz umeren južni vetar i naoblačenje popodne sa kišom. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, maksimalna do 16°C. Uveče kiša i hladnije. Temperatura u 22 sata oko 8°C.

U ponedeljak zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Krajem dana i u noći ka utorku je moguća susnežica i prvi sneg i u nižim predelima, ali pre svega na zapadu Srbije. Uveče na severu suvo, a u ostalim krajevima kiša i susnežica. Temperatura u 22 sata od 1°C do 5°C.

U utorak hladno, na severu Srbije uz sunčane intervale, a na jugu oblačno jutro sa susnežicom i snegom koji prestaju pre podne. U sredu ujutru mraz uz manji porast dnevne temperature. U četvrtak malo toplije uz naoblačenje sa kišom, najpre na severu i zapadu Srbije.