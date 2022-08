METEOS: U NEDELJU SVEŽIJE SA POVREMENOM KIŠOM

U nedelju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više padavina biće na jugu Srbije uz svežije vreme nego na severu. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 22°C na jugu Srbije do 29°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 17°C do 22°C.

U nedelju u Kruševcu sveže sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 19°C.

U ponedeljak sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Postoji manja šansa za lokalne pljuskove na istoku Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 26°C.

Od utorka sunčano uz vrućinu koja će biti najjača u četvrtak uz temperature ponegde do 40°C. U petak i za vikend postepeno osveženje sa prolaznim kišom između petka i subote i u subotu prema današnjoj prognozi.