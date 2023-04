METEOS: U NEDELJU SUNČANIJE I JOŠ MALO TOPLIJE

U nedelju toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Popodne je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova na jugozapadu Srbije i ponegde na krajnjem istoku i jugoistoku. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, a maksimalna od 20°C do 24°C, u Negotinu oko 18°C. Uveče su mogući pljuskovi na zapadu Srbije. Temperatura u 22 sata od 11°C do 15°C.

U nedelju u Kruševcu sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna do 23°C. Uveče suvo.

U ponedeljak promenljivo oblačno nestabilnije vreme sa češćom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najpre na zapadu i severu Srbije. Pre podne na jugu Srbije sunčani periodi i vrlo toplo, a popodne i na tom području pljuskovi. Vetar umeren južni i jugoistočni, a na severu i zapadu Srbije u skretanju na zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 18°C u Subotici do 25°C na jugu Srbije. Uveče se očekuje kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 10°C do 15°C.

U utorak i sredu svežije sa povremenom kišom. U drugoj polovini iduće sedmice sve više sunčanih sati i porast temperature pred 1.maj.