METEOS: U NEDELJU PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI TOPLO

U nedelju duži sunčani periodi i slično toplo kao u subotu sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Na krajnjem jugu Srbije biće više oblaka sa šansom za kratkotrajnu kišu popodne na području Leskovca i Vranja. Vetar slab severoistočni ili severni, popodne na severu Srbije umeren severoistočni. Pritisak iznad normale.Minimalna temperatura od 11°C do 15°C, a maksimalna od 25°C do 29°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malom šansom za kratkotrajnu kišu. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 27°C.

U ponedeljak nekoliko stepeni niža temperatura u odnosu na nedelju uz sunčane periode sa malom do umerenom oblačnošću. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 27°C.

Veći deo iduće sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz porast temperature od srede, pa ćemo imati povratak leta u drugoj polovini sedmice i dnevne temperature od 26°C do 30°C.