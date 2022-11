METEOS: U NEDELJU OBLAČNO SA KIŠOM, ALI RELATIVNO TOPLO

U nedelju oblačno sa kišom, jačom u toku popodneva i večeri u centralnim i južnim predelima. Do ponedeljka ujutru pašće novih 20 do 40 lit/m2 kiše, što će zajedno sa padavinama od subote činiti preko 50 lit/m2 kiše u većini krajeva što je blizu proseka za ceo novembar. Na severu Srbije biće hladnije, a na jugu toplo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni na severu, a na jugu Srbije umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 6°C u Somboru i na severu Vojvodine do 18°C u Leskovcu i Pirotu, dakle biće velika temperaturna razilka između severa i juga Srbije. Uveče obilna kiša u većini krajeva. Temperatura u 22h od 4°C na severu do 11°C na jugu.

U nedelju u Kruševcu oblačno sa kišom povremeno i relativno toplo za ovo doba godine. Vetar slab južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura °C, a maksimalna 15°C. Uveče kiša.

U ponedeljak zahlađenje zahvata i jug Srbije uz sneg u planinama, a u nižim predelima kiša. Padavine slabe tokom dana i prestaju, a na severu Srbije suvo uz razvedravanje, najpre po Vojvodini. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna od 6°C do 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.