METEOS: U NEDELJU OBLAČNO, POPODNE BEZ KIŠE

U nedelju porast temperature sa dužim sunčanim periodima na severu, a na jugu oblačno sa slabom kišom koja prestaje tokom dana. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 10°C na jugu Srbije do 16°Cpo Vojvodini.Uveče suvo uz temperaturu od 6°C do 11°C u 22 sata.

U nedelju u Kruševcu oblačno i hladno sa slabom kišom koja prestaje sredinom dana. Vetar slab severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 13°C. Uveče hladno i suvo.

U ponedeljak nakon vrlo hladnog jutra, tokom dana manji porast temperature u odnosu na nedelju sa više sunčanih sati i malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 7°C, a maksimalna od 15°C do 18°C.

Od utorka do petka sledi dalje postepeno otopljenje sa pretežno sunčanim vremenom uz znatno toplije vreme od proseka uz maksimalne temperature malo iznad 20°C od srede. U ptak na subotu je moguće naoblačenje sa kišom i padom temperature.