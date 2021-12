METEOS: U NEDELJU KIŠA, TEMPERATURA OKO 11°C

U nedelju toplo za ovo doba godine i pretežno oblačno sa kišom mestimično. Samo na krajnjem jugu Srbije može biti suvo veći deo dana. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, a na severu Vojvodine severoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C na jugu do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C do 12°C. Uveče kiša na severu. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.

U nedelju u Kruševcu toplo za ovo doba godine i pretežno oblačno sa kišom mestimično. Vetar slab do umeren južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 11°C. Uveče slaba kiša i temperatura oko 5°C.

U ponedeljak takođe toplije od proseka, ali sa malo nižom temperaturom nego za vikend. Biće pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom. Vetar slab južni, a na severu u skretanju na slab severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 5°C do 11°C. Uveče kiša povremeno. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U utorak takođe relativno toplo i pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom. Kratkotrajno zahlađenje se očekuje u sredu kada je moguće da kiša pređe u susnežicu i sneg iznad 600 mnv. U četvrtak ujutru slab mraz i suvo tokom dana sa sunčanim periodima. U petak, poslednjeg dana ove godine relativno toplo uz naoblačenje sa kišom popodne, a u Novogodišnjoj noći zahlađenje i moguća je susnežica i sneg koji prestaju 1. januara po današnjoj prognozi. Prognoza još nije pouzdana i može se desiti da novogodišnja noć prođe bez padavina.