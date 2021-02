METEOS: U NEDELJU, 7. FEBRUARA, U KRUŠEVCU DO 20°C

U nedelju još jedan vrlo topli dan za ovo doba godine uz sunčane intervale sa promenljivom oblačnošću. Sneg će se topiti i na višim planinama. Krajem dana naoblačenje i moguća kiša na severu i zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 0°C u Požegi do 10°C u Vršcu i Beogradu, a maksimalna od 16°C na severu Vojvodine do 22°C u Loznici i Valjevu. Samo u Negotinu hladnije, oko 8°C. Na Kopaoniku, na 1700 mnv do 10°C.

U nedelju u Kruševcu toplo sa sunčanim periodima i umerenom oblačnošću. Vetar slab do umeren južni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura6°C, a maksimalna do 20°C.

Od ponedeljka do kraja sedmice sledi postepeni pad temperature i sve haladnije vreme sa kišom povremeno, a krajem sedmice i sa mogućim snegom, ali je za sada ta prognoza nedovoljno pouzdana.