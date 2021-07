METEOS: U ČETVRTAK VEOMA TOPLO, I DO 40°C

U četvrtak sunčano i još veća vrućina. Noć će biti takođe vrlo topla i u mnogim gradovima minimalna jutarnja temperatura se neće spustiti ispod 20°C. Vetar slab severoistočni i istočni, u pomoravlju i podunavlju krajem dana umeren jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 36°C do 40°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrućina. I noć će biti vrlo topla. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 39°C.

U noći četvrtak na petak vrlo toplo, tropska noć u većini gradova. U petak sunčano i vrućina uz par stepeni nižu maksimalnu temperaturu u odnosu na četvrtak na istoku zemlje i u pomoravlju i podunavlju. Na zapadu i jugozapadu čak i toplije, ali će popodne razvoj oblaka usloviti pojavu lokalnih pljuskova na tom području. Vetar slab do umeren istočni, u pomoravlju i podunavlju povremeno pojačan jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 18°C do 26°C, a maksimalna od 33°C u Negotinu do 40°C u Prijepolju.

Za vikend malo manja vrućina, ali maksimalne dnevne temperature i dalje iznad 30°C. U popodnevnim satima je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u subotu. Prva tri dana iduće sedmice ponovo „pojačava“ vrućina.