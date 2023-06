METEOS: U ČETVRTAK TOPLO, SPARNO I NESTABILNO

U četvrtak toplo, sparno i nestabilno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče je ponegde moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22 sata od 15°C do 18°C.

U četvrtak u Kruševcu toplo i nestabilno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna oko 26°C. Uveče je moguća kiša.

U petak toplo, sparno i nestabilno uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

Do kraja sedmice nestabilno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Početkom iduće sedmice malo toplije, ali i dalje nestabilno.