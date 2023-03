METEOS: U ČETVRTAK TOPLO, POPODNE NAOBLAČENJE

U četvrtak toplo za ovo doba godine uz naoblačenje sa kišom ujutru na severu Vojvodine. Ovo naoblačenje se sredinom dana širi na celu severnu Srbiju, a popodne i na centralne i istočne predele. Na jugozapadu i jugu Srbije ostaje suvo sa sunčanim periodima i vrlo toplo za prvu polovinu marta. Vetar pre podne slab do umeren južni i jugozapadni, a popodne zapadni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 3°C do 11°C, a maksimalna od 14°C u Subotici do 20°C u centralnim i južnim predelima. Uveče kiša u centralnim i istočnim predelima i postepeno prestaje. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U četvrtak u Kruševcu toplo za ovo doba godiine sa sunčanim periodima uz postepeno naoblačenje popodne. Krajem dana je moguća slaba kiša. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 17°C.

U petak novo naoblačenje sa kišom dolazi sa jugozapada i zahvata sve krajeve tokom dana. Vetar umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče kiša u većini krajeva. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U subotu zahlađenje sa kišom koja se premešta od severozapada ka jugu Srbije. Na severu Srbije padavine prestaju pre podne, a sredinom dana i popodne u centralnim predelima. U nedelju ujutru ponegde slab mraz i sveže tokom dana sa sunčanim periodima. U ponedeljak i utorak znatno toplije vreme od proseka za ovo doba godine.