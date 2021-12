METEOS: U ČETVRTAK TOPLIJE, U KRUŠEVCU OD -2 DO 12°C

U četvrtak ujutru mraz u centralnoj i južnoj Srbiji. Tokom dana toplije nego u sredu uz sunčane periode, a popodne naoblačenje sa kišom na severu i severozapadu Vojvodine. Duvaće umeren do pojačan južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -7°C na jugu do 7°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C na jugu Srbije do 15°C u Loznici. Uveče se kiša na Srbije, a u ostlaim predelima suvo. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana toplije nego u sredu uz sunčane intervale. Duvaće slab do umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 12°C.

U petak zahlađenje sa kišom tokom dana, a na planinama sa snegom. Popodne i uveče ponegde i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije može biti susnežice i snega. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Maksimalna temperatura biće osmotrena početkom dana tj. rano ujutru, a minimalna uveče. Jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, što je i maksimalna dnevna, popodne od 3°C na severu do 8°C na jugu Srbije. Uveče na severu prestanak padavina, a u ostalim krajevima kiša, susnežica i vlažan sneg. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana hladno i suvo, a u nedelju novo naoblačenje donosi kišu. U ponedeljak i utorak hladnije i moguća je susnežica i vlažan sneg i u nižim predelima.