METEOS: U ČETVRTAK TOPLIJE OD PROSEKA, U TOKU NOĆI KIŠA

U četvrtak jutro ponegde maglovito ili sa sumaglicom, a tokom dana sunčani periodi i toplije od proseka, mada uz par stepeni manju dnevnu temperaturu nego u sredu. Popodne stiže naoblačenje na sever Vojvodine i širi se ka jugu. Ovo naoblačenje će uzrokovati pojavu slabe kiše kasnije popodne i uveče na severu Srbije, a u noći ka petku i u ostalim krajevima. Vetar ujutru slab južni, a popodne severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 9°C, a maksimalna od 12°C u Subotici do 20°C u Pirotu. Uveče slaba kiša u severnim, a zatim u zapadni i centralnim predelima. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U četvrtak u Kruševcu duži sunčani periodi i toplije od proseka. Vetar ujutru slab južni, a popodne severozapadni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 18°C. Uveče suvo, a nakon ponoći u petak u ranim jutarnjim satima kiša.

U petak malo hladnije. Na severu Srbije suvo sa dužim sunčanim periodima, a u ostalim krajevima oblačno uz povremenu kišu. Ujutru će kiša padati na jugu, popodne u istočnim, a uveče i u centralnim predelima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 9°C, a maksimalna od 11°C do 14°C. Uveče kiša u centralnim i istočnim krajevima, a na severu suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U subotu još malo hladnije sa mogućom slabom kišom pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U nedelju suvo uz manji porast temperature, a u ponedeljak još malo toplije.