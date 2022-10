METEOS: U ČETVRTAK SVEŽIJE, TEMPERATURA DO 19°C

U četvrtak svežije nego u sredu uz duže sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 19°C, u Negotinu 21°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U četvrtak u Kruševcu svežije uz duže sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 19°C. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U petak jutro vrlo hladno, a tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak. Počeće da duva umeren jugoistočni vetar u košavskom području, a na jugu Banata povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 18°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 15°C.

Za vikend toplije uz prolaznu oblačnost u subotu koja može uzrokovati kratkotrajnu kišu na severu Srbije, dok će u nedelju biti suvo. Iduće sedmice toplo za drugu polovinu oktobra, prema današnjoj prognozi.