METEOS: U ČETVRTAK SVEŽE I PROMENLJIVO OBLAČNO

U četvrtak vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Obilnije padavine se očekuju u severnim, a popodne i u zapadnim centralnim predelima Srbije. Pašće od 10 do 30 lit/m2 kiše. Vetar umeren do pojačan zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 12°C u Valjevu i Loznici do 18°C na jugu Srbije i u Negotinu.

U četvrtak u Kruševcu svežije i promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i malo sunčanih intervala. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 10°C, maksimalna 16°C.

U petak malo veća temperatura, ali i dalje svežije od proseka. Na severu Srbije ujutru razvedavanje i pretežno sunčano tokom dana, a na jugu i jugoistoku ujutru i pre podne oblačno sa kišom koja prestaje do sredine dana uz razilaženje oblaka popodne. U subotu pretežno sunčano i znatno toplije vreme. U nedelju toplo uz naoblačenje popodne na severu Srbije gde su mogući lokalni pljuskovi uz pad temperature. U ponedeljak i utorak sunčano i toplije.