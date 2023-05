METEOS: U ČETVRTAK PROMENLJIVO OBLAČNO SA KIŠOM POVREMENO

U četvrtak na severu Srbije duži sunčani periodi, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa kišom povremeno i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Popodne su mogući jači pljuskovi u istočnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 23°C u Užicu do 27°C po Vojvodini. Uveče i u noći ka petku je moguća kiša i pljuskovi u većini krajeva. Temperatura u 22 sata od 15°C do 18°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kišom povremeno i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, maksimalna 23°C. Uveče je moguća kiša.

U petak se očekuje promenljivo oblačno sa češćom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata od 14°C do 17°C.

Za vikend sunčani periodi i nestabilno uz dnevni razvoj oblaka. Sredinom dana i popodne je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Dnevne temperature u neznatnom padu i biće malo ispod 25°C u subotu i nedelju. Početkom iduće sedmice toplije sa više sunčanih sati, ali ni tada nije isključena pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova.