METEOS: U ČETVRTAK PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI ZNATNO TOPLIJE

U četvrtak ujutru ređa pojava slabog mraza. U toku dana znatniji porast temperature u odnosu na sredu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C u Požegi do 6°C u Beogradu, maksimalna od 14°C u Vranju i Dimitrovgradu do 20°C u Loznici i Prijepolju. Uveče i u noći ka petku na severu je moguća prolazna kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 13°C.

U četvrtak u Kruševcu znatno toplije u odnosu na sredu uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 10°C.

U petak umereno toplo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Krajem dana i u noći ka suboti kiša na severu Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 10°C, maksimalna od 18°C do 21°C. Uveče je moguća kiša na severu Srbije. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

Za vikend oblačnije sa kišom povremeno i manjim padom temperature. U ponedeljak zahlađenje sa kišom, a u planinama iznad 800 mnv sa snegom uz pojačan severni vetar. U utorak još hladnije sa kišom i mogućom susnežicom i snegom ponegde i u nižim predelima, posebno na zapadu Srbije.