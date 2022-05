METEOS: U ČETVRTAK PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI TOPLO

U četvrtak malo niža i prijatnija temperatura nego u sredu. Rano ujutru na severu Srbije i u centralnim predelima povremena kiša, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima. Međutim, kasnije popodne na zapadu i jugu Srbije dolazi do razvoja oblaka uz moguću pojavu kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom na tom području. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna dnevna od 26°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče je moguća ponegde kratkotrajna kiša na jugu Srbije. Temperatura u 22 sata od 17°C do 22°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 28°C.

U petak ponovo vrlo toplo i pretežno sunčano. Popodne na zapadu i jugu Srbije dolazi do jačeg razvoja oblaka uz pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Krajem dana i u noći ka suboti je kiša moguća i u ostalim krajevima. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna dnevna od 29°C do 33°C.

U subotu svežije na severu Srbije, a u nedelju u svim krajevima hladnije sa povremenom kišom tokom ova dva dana, ali i sa sunčanim intervalima. U ponedeljak i na prelazu ka utorku je moguća prva obilnija kiša ovog maja na širem području.