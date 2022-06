METEOS: U ČETVRTAK PRIJATNIJE VREME, U KRUŠEVCU DO 29°C

U noći ka četvrtku kiša i jači lokalni pljuskovi sa grmljavinom zahvataju Vojvodinu i premeštaju se ka jugu. U četvrtak ujutru kiša i pljuskovi na severu i istoku Srbije, a tokom dana oblaci donose pljuskove i u centralnim i južnim predelima. Na severu Srbije od sredine dana suvo sa više sunčanih sati popodne. Temperatura u manjem padu u odnosu na sredu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

U četvrtak u Kruševcu malo svežije i prijatnije vreme uz prolazno naoblačenje sa mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 29°C.

U petak sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče suvo.

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo uz dnevni razvoj oblačnosti sa pojavom lokalnih pljuskova popodne, pre svega u jugozapadnim, centralnim i južnim predelima. Maksimalna temperatura od 30°C do 33°C.

U nedelju sunčano i vrućina uz stepen-dva veću temperaturu nego u subotu. U ponedeljak i utorak sunčano i vrlo toplo, oko 35°C u većini predela, u utorak do 37°C.