METEOS: U ČETVRTAK PREPODNE TOPLO, POPODNE NAOBLAČENJE SA KIŠOM

U četvrtak na severu i zapadu Srbije u toku dana zahlađenje sa kišom, a na istoku i jugu vrlo toplo i sunčano pre podne, a popodne i u tim krajevima naoblačenje sa kišom. Vetar ujutru umeren do pojačan južni, a na severu pre podne u skretanju na umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 5°C u Somboru do čak 21°C u Leskovcu, što će biti rekordno toplo za jug Srbije u januaru. Uveče kiša, a na severu susnežica i dalji pad temperature koja će u 22 sata biti od 2°C na severu do 10°C na jugu Srbije.

U četvrtak u Kruševcu vrlo toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar. Prepodne sunačni intervali, a popodne naoblačenje sa kišom. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 16°C.

U petak zahlađenje sa kišom koja prelazi u susnežicu i sneg do kraja dana, a najpre na zapadu i severu Srbije. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 0°C u Užicu do 7°C u Negotinu. Uveče susnežica i sneg uz temperaturu od 0°C do 3°C.

U subotu u svim krajevima hladnije sa snegom i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0°C. Samo će na severu Vojvodine biti suvo, prema današnjoj prognozi.