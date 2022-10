METEOS: U ČETVRTAK OBLAČNO, TEMPERATURA DO 19°C

U četvrtak promenljivo oblačno i suvo u većini predela, a samo je na jugu i jugoistoku Srbije moguća slaba kiša. Na severu Srbije ujutru sumaglica i magla, a sredinom dana i popodne duži sunčani periodi. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C u Dimitrovgradu do 21°C na severu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 11°C do 15°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno i veći deo dana suvo, mada nije isključena pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U petak promenljivo oblačno i moguća je kratkotrajna kiša sa većom šansom u zapadnim i južnim predelima, a na sveru suvo. Vetar slab istočnih pravaca, na jugu Banata umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 10°C do 14°C.

Za vikend i početkom iduće sedmice sunčano i toplije tokom dana, dok će jutra biti malo hladnija prema današnjoj prognozi. Maksimalne temperature biće malo iznad 20°C.