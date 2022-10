KOLIKO KOŠTAJU OBUKA VOZAČA I VOZAČKI ISPIT?

Iako se cene goriva menjaju svake nedelje, poslednje poskupljenje u auto školama zabeleženo je početkom godine.

Za polaganje vozačkog ispita trenutno treba izdvojiti od 80.000 do 99.000 dinara. Više cene bile su neminovne zbog cene goriva, amortizacije, poskupljenja automobila. Iako za polaganje vozačkog ispita sada treba izdvojiti skoro dve minimalne zarade, nije zabeležen pad broja kandidata. Cena ne zavisi samo od cene goriva nego u nju spadaju i troškovi održavanja vozila, cena zakupa lokala kao i plate instruktora koje su povećane. U cenu koju plaća polaznik ulaze troškovi teorijske i praktične obuke, te teorijskog i prvog praktičnog ispita, kao i lekarskim uverenjem. Svaki novi izlazak na polaganje oba ispita – praktičnog i teorijskog naplaćuje se posebno – 4.000 dinara prema školi plus 1.000 dinara za administrativne troškove. Fond praktične obuke iznosi 48 časova. Neke auto škole širom Srbije već su podigle cene polaganja za vozački ispit, a u pojedinim gradovima poskupljenje ide i do 20.000 dinara.

Kako je cena goriva porasla počele su da se menjaju i cene polaganja vozačkih ispita i trend je krenuo u prvom kvartalu ove godine. Polaganje za B kategorijusamo u martu je poskupelo za 20 odsto skuplje – sa 62.000 dinara na oko 76.000 dinara. U cenu ulazi 40 nastavnih časova teorijske obuke, 40 časova praktične obuke i prvo polaganje teorijskog i praktičnog dela.

Izvor: blic.rs/biznis