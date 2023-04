METEOS: U ČETVRTAK MANJI PORAST TEMPERATURE, BEZ PADAVINA

U četvrtak malo veća temperatura u odnosu na sredu, ali i dalje znatno hladnije od proseka. Oblačnost se premešta od severa i severoistoka ka jugu i delimično će se razilaziti uz povremene sunčane intervale. Malo padavina biće na zapadu i jugozapadu Srbije u vidu kiše i susnežice, a na planinama sa malo slabog snega. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna od 5°C na jugu Srbije do 10°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 1°C do 4°C.

U četvrtak u Kruševcu porast temperature uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 7°C. Uveče suvo.

U petak oblačno sa moguće malo slabe kiše ponegde, a na planinama sa slabim snegom. Na jugu i jugozapadu Srbije biće sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna od 8°C do 10°C. Uveče ponegde na severu slaba kiša. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

Za vikend pretežno oblačno sa povremenom kišom uz malo veću temperaturu, ali i dalje hladnije od proseka za početak aprila. Na planinama će padati slab sneg povremeno.