METEOS: U ČETVRTAK BEZ VELIKE VRUĆINE, MOGUĆI PLJUSKOVI

U četvrtak duži sunčani periodi i bez vrućine uz dnevni razvoj oblaka sa šansom za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom popodne na jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 17°C do 23°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčani periodi i bez velike vrućine uz dnevni razvoj oblaka i moguć kratkotrajni lokalni pljusak popodne. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 20°C.

U petak sunčani periodi pre podne, a popodne naoblačenje i razvoj oblaka koji dolaze sa juga uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče povremena kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 17°C do 22°C.

Za vikend svežije za nekoliko stepeni i nestabilnije sa češćom pojavom kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode i obilnije padavine u subotu i nedelju.