METEOS: TOPLO SA SUNČANIM INTERVALIMA, TEMPERATURA DO 14°C

U utorak par stepeni niža temperatura nego u ponedeljak, ali i dalje znatno toplije od proseka za početak januara. Očekuju se sunčani periodi uz malu do umerenu oblačnost tokom dana. Vetar slab, ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna od 11°C u Užicu do 18°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.

U utorak u Kruševcu toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima i malom do umerenom oblačnošću. Vetar slab, ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 1°C, a maksimalna do 14°C. Uveče suvo.

U sredu još par stepeni niža temperatura nego u utorak uz prolaznu oblačnost koja se premešta od severa ka jugu Srbije, ali će ostati suvo vreme. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 7°C.

Do kraja sedmice se zadržava toplije vreme od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i pretežno suvo.