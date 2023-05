METEOS: TOPLO SA DUŽIM SUNČANIM PERIODIMA, UVEČE MOGUĆA KIŠA

U sredu toplo sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Oblaci se premeštaju od severa ka jugu Srbije i mogu usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, a popodne povremeno umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 15°C, a maksimalna od 25°C na severu do 28°C na jugu Srbije i u Negotinu. Uveče je moguća kiša ponegde u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22 sata od 16°C do 19°C.

U sredu u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Popodne je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 11°C, maksimalna 26°C. Uveče je moguća kraća kiša.

U četvrtak na severu Srbije duži sunčani periodi, a u centralnim i južnim krajevima promenljivo oblačno sa kišom povremeno i mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče je moguća kiša i pljuskovi na jugu i istoku Srbije. Temperatura u 22 sata od 15°C do 18°C.

U petak i za vikend sunčani periodi i dnevni razvoj oblaka. U popodnevnim časovima je moguća pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Dnevne temperature u neznatnom padu i biće oko ili malo ispod 25°C u subotu i nedelju.