METEOS: TOPLO, ALI PROMENLJIVO OBLAČNO SA POVREMENOM KIŠOM

U subotu oblačno i malo hladnije sa kišom, obilnijom na severu i zapadu Srbije. Na jugu sunčani intervali i toplije uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren severni i severozapadni, na jugu Srbije umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 11°C, maksimalna od 12°C na severu do 20°C na jugu Srbije. Uveče kiša prestaje i odlazi na istok. Temperatura u 22h od 7°C do 12°C.

U subotu u Kruševcu toplo i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar ujutru slab južni, zatim umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 20°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h oko 12°C.

U nedelju promenljivo oblačno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda uz dnevni razvoj oblaka koji će usloviti povremenu kišu i lokalne pljuskove popodne. Veća šansa za kišu je u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, maksimalna od 12°C na zapadu i severu do 16°C na jugu Srbije. Uveče kiša na zapadu i jugu Srbije. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U ponedeljak zahlađenje sa kišom, a u planinama iznad 800 mnv sa snegom uz umeren, krajem dana pojačan severni vetar. U utorak još hladnije sa kišom i mogućom susnežicom i snegom ujutru ponegde i u nižim predelima, posebno na zapadu Srbije.