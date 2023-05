METEOS: TOPLIJE SA SUNČANIM PERIODIMA I POJAVOM KRATKOTRAJNE KIŠE

U petak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajne kiše ili ponekog lokalnog pljuska. Veća šansa za ovo je u centralnim i istočnim krajevima. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 19°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 12°C do 17°C.

U petak u Kruševcu toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, maksimalna oko 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata oko 14°C.

U subotu još toplije sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka i moguću vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše ili ponekog lokalnog pljuska u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Maksimalne temperature oko 25°C. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima u ponedeljak krajem dana i u utorak.