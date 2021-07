METEOS: TOPLIJE I SA VIŠE SUNČANIH SATI U NEDELJU

U nedelju toplije i pretežno sunčano tokom dana, a popodne uz malu do umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C u Požegi do 18°C u Beogradu, a maksimalna od 29°C u Dimitrovgradu do 33°C u Prijepolju, Negotinu i Zaječaru.

U nedelju u Kruševcu toplije i sunčano sa malo oblaka popodne. Vetar slab zapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 32°C.

U ponedeljak neznatno svežije i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 27°C na severu do 30°C na jugu Srbije.

Od utorka pretežno sunčano i svakim danom sve toplije uz nove vrućine od srede do kraja iduće sedmice.