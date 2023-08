METEOS: SVEŽIJE OD PROSEKA ZA OVO DOBA GODINE, ALI VRLO PRIJATNO

U utorak jutro hladno i promenljivo oblačno, a tokom dana duži sunčani periodi uz slab dnevni razvoj oblaka. Biće prijatno vreme i svežije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna od 22°C do 25°C. Uveče vedro i sveže. Temperatura u 22h od 14°C do 18°C.

U utorak u Kruševcu jutro hladno i promenljivo oblačno, a tokom dana sunčani periodi uz malo oblaka i svežije od proseka za ovo doba godine, ali vrlo prijatno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče suvo.

U sredu nakon vrlo hladnog jutra, tokom prepodneva pretežno sunčano, a popodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Slabije izražena oblačnost dolazi iz pravca severozapada. Vetar slab, ujutru istočni i jugoistočni, a popodne severoistočni i severni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od 7°C do 14°C, maksimalna od 25°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U četvrtak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i moguće ređe lokalne pljuskove, a sa nešto većom šansom na jugozapadu i jugu Srbije. U petak i za vikend sunčano i sve toplije.