METEOS: SVEŽIJE OD PROSEKA, MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

U utorak svežije od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Više oblaka sa kišom povremeno biće na jugu i istoku Srbije. Vetar ujutru slab severni i severoistočni, a popodne i uveče istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C na severu do 10°C na jugu Srbije, a maksimalna od 14°C u Negotinu do 19°C na severu Srbije. Uveče na jugu kiša, a na severu suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

U utorak u Kruševcu svežije od proseka uz promenljivu oblačnost sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, maksimalna oko 17°C. Uveče je moguća kiša.

U sredu malo toplije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati biće na severu Srbije, a najmanje u Timočkoj Krajini gde se očekuje oblačno vreme sa kišom povremeno. Vetar umeren do pojačan jugoistočni u košavskom području, a slab istočni u ostalim krajevima. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 10°C, a maksimalna od 14°C u Negotinu do 20°C na severu Srbije. Uveče na jugozapadu i zapadu Srbije kiša, a u ostalim krajevima suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U četvrtak svežije sa prolaznom kišom u vežini krajeva. U petak i za vikend promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.