METEOS: SUNČANO, SA POVOLJNIM USLOVIMA ZA KIŠU

U četvrtak u severnim i centralnim predelima Srbije u prvom delu dana duži sunčani periodi, a na jugu i istoku razvoj oblaka sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom popodne. Jači pljuskovi se očekuju na istoku Srbije, posebno u predelu Homoljskih planina. U ostalim krajevima ređi lokalni pljuskovi kasnije popodne i krajem dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 17°C, a maksimalna od 25°C u Dimitrovgradu do 29°C u centralnim i jugozapadnim predelima Srbije.

U četvrtak u Kruševcu sunčani periodi sa dnevnim razvojem oblaka i povoljnim uslovima za kratkotrajne lokalne pljuskove popodne. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 28°C.

U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i kratkotrajnom kišom, najčešće u vidu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Više suvog i sunčanog vremena bi bilo na severu Vojvodine. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalnaod 25°C na jugoistoku do 28°C na severu Srbije.

U subotu i nedelju promenljivo i nestabilno vreme sa češćim lokalnim pljuskovima.Početkom iduće sedmice postepena stabilizacija vremena sa manjom šansom za pljuskove i više sunčanih sati. Temperatura u porastu sredinom iduće sedmice uz sunčano vreme.