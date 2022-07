METEOS: SUNČANO I VRUĆINA, TEMPERATURA DO 36°C

U petak pretežno sunčano i vrućina u svim krajevima. Popodne se očekuje slabiji lokalni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren južni, jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale i u blagom padu. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 24°C do 29°C.

U petak u Kruševcu sunčano i vrućina. Vetar slab severoistočni. Pritisak oko normale i u blagom padu. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 36°C.

U subotu osveženje sa lokalnim pljuskovima na severu i zapadu Srbije, a na jugu vrlo toplo sa pljuskovima krajem dana. Vetar ujutru umeren južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije umeren severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C na jugu do 25°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 30°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije. Uveče povremena kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 18°C do 24°C.

U nedelju i na jugu Srbije niža i prijatnija temperatura uz pojavu kratkotrajnih pljuskova, a na severu suvo i prijatno sa sunčanim intevalima. U ponedeljak i utorak sveže i prijatno jutro, a tokom dana sunčano i bez vrućine. Od srede ponovo sve toplije i vruće sredinom sedmice i posebno u drugoj polovini iduće sedmice, kada će temperature ponovo biti iznad 35°C.