METEOS: SUNČANO I VRUĆINA, POPODNE RAZVOJ OBLAKA

U četvrtak pretežno sunčano uz nešto više oblaka ujutru po Vojvodini. Na severu i zapadu Srbije oko 5-6 stepeni manja vrućina nego u sredu, a na jugu i dalje vrlo toplo. Popodne se očekuje razvoj oblaka u većini predela koji će usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove kasnije popodne i krajem dana. Oblaci se premeštaju i razvijaju od juga ka severu Srbije. Vetar slab severozapadni na zapadu, a na istoku istočni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C u Požegi do 26°C u Vršcu, a maksimalna od 32°C u Somboru do 40°C na jugu Srbije.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrućina uz razvoj oblaka popodne koji može usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna do 37°C.

U petak nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih perioda sa kratkotrajnimlokalnim pljuskovimai grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Na severu i zapadu Srbije još malo niža temperatura, a na jugu vrlo toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni, istočni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 23°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 36°C na jugu Srbije.

Za vikend temperatura u manjem padu uz prijatnije vreme, ali sa povremenom kišom i lokalno obilnim pljuskovima. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom.