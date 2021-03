METEOS: SUNČANO I U PETAK, PAD TEMPERATURE POPODNE

U petak na severu Vojvodine postepeni pad temperature i naoblačenje sa kišom koje se tokom dana širi na severnu i zapadnu, a uveče i na centralnu Srbiju. U centralnim i južnim predelima biće više sunčanih sati uz toplo vreme do večernjih sati. Na severu Srbije će početi da duva umeren zapadni vetar, a popodne severozapadni, dok će u ostalim predelima biti slabiji jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C u Požegi do 6°C u Beogradu, a maksimalna od 10°C u Subotici do 18°C na jugu Srbije.

U petak u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine, a krajem dana naoblačenje. Vetar slab jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 18°C.

U subotu jako zahlađenje sa kišom, susnežicom i snegom ujutru i pre podne u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Na severu se razvedrava, a padavine prestaju popodne na krajenjm jugu. U nedelju i ponedeljak hladno sa mrazem ujutru i dužim sunčanim periodima tokom dana uz manji porast dnevne temperature.