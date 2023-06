METEOS: SUNČANO I TOPLO U UTORAK, TEMPERATURA DO 29°C

U utorak pretežno sunčano i toplo uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti, a krajem dana i u noći ka sredi na severu Vojvodine može biti lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo, osim na krajnjem severu Srbije gde može biti povremene kiše. Temperatura u 22 sata od 19°C do 23°C.

U utorak u Kruševcu toplo i sunčano. Tokom dana razvoj slabe prolazne oblačnosti. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 29°C. Uveče suvo.

U noći ka sredi prvo na severu Vojvodine prolazno naoblačenje sa pojavom kiše i pljuskova, a onda u sredu prepodne i tokom dana i u ostalim predelima sa prolaznom kišom i pojavom lokalnih pljuskova povremeno uz pad temperature na severu i u centralnim predelima Srbije u odnosu na utorak. Popodne na severu Srbije postepeno razvedravanje. Vetar slab severni i severozapadni, na severu Vojvodine zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 21°C do 27°C. Uveče u centralnim i južnim predelima su mogući pljuskovi, a na severu pretežno suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 19°C.

U četvrtak, petak i subotu pretežno sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti i porast temperature. U nedelju u većini predela sa promenljivom oblačnošću uz prolaznu kišu.