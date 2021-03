METEOS: SUNČANO I TOPLO U SUBOTU, OKO 18°C

U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i još toplije nego u petak. Popodne dolazi do postepenog naoblačenja na zapadu i severu Srbije, gde je krajem dana moguća slaba kiša. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C do 4°C, a maksimalna od 14°C do 20°C.

U subotu u Kruševcu ujutru slab mraz, a tokom dana sunčano i toplije nego u petak. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna oko 18°C.

U noći ka nedelji ponegde kratkotrajna kiša koja dolazi iz pravca severozapada. U nedelju malo svežije uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom kratkotrajnom kišom ujutru i pre podne u centralnim i južnim predelima. U većini predela ipak suvo. Početkom iduće sedmice sunčani periodi uz malo oblaka i sve toplije.