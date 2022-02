METEOS: SUNČANO I TOPLO U PETAK, TEMPERATURA OKO 16°C

U petak pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar ujutru slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan, a popodne vetar slab i u skretanju na južni i jugoistočni krajem dana. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 14°C do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U petak u Kruševcu sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab severozapadni, a krajem dana južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna 16°C.

U subotu toplo za ovo doba godine i sunčano u prvom delu dana. Popodne naoblačenje na severu Vojvodine donosi kišu krajem dana, koja se u noći ka nedelji širi na ostale krajeve. Vetar ujutru slab južni, a popodne severni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 12°C na severu Srbije do 20°C na jugu, u Leskovcu.

U nedelju svežije uz naoblačenje sa prolaznom kišom premešta od severa ka jugoistoku Srbije uz pad temperature za 5 do 10 stepeni u odnosu na subotu. U ponedeljak nas očekuje još jedno naoblačenje sa kišom popodne, a u utorak zahlađenje sa kišom i susnežicom.