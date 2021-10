METEOS: SUNČANO I TOPLIJE, U KRUŠEVCU DO 17°C

U utorak jutro hladno i ponegde sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na ponedeljak. Popodne će biti malo oblaka na severu Srbije koji zahvataju najpre sever Vojvodine sredinom dana. Vetar vrlo slab promenljivog pravca pre podne, a popodne južni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 16°C u Dimitrovgradu do 19°C na zapadu Srbije. Uveče suvo uz temperaturu u 22h od 6°C do 12°C.

U utorak u Kruševcu nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i malo toplije u odnosu na ponedeljak. Vetar vrlo slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 17°C.

U sredu pretežno sunčano i znatno toplije, u većini krajeva malo iznad 20°C. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 8°C, a maksimalna od 19°C u Dimitrovgradu do 24°C u Loznici.

U četvrtak toplo i pretežno sunčano sa malo oblaka na severu uz maksimalne temperature iznad 20°C. U petak takođe toplo, ali se očekuje naoblačenje koje će usloviti kišu, najpre na severu Vojvodine, a krajem dana i u severnim i zapadnim krajevima Srbije.

U subotu zalađenje sa kišom u svim krajevima, a na višim planinama sa snegom. U nedelju hladno sa kišom na jugu, a na severu Srbije delimično razvedravanje.