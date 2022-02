METEOS: SUNČANO I JOŠ MALO TOPLIJE, DO 14°C

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana duži sunčani periodi uz malo prolaznih oblaka u toku prepodneva koji se premeštaju sa zapada na istok. Kasnije popodne dolazi do novog naoblačenja na severu i zapadu Srbije. Ovo naoblačenje nam donosi kišu u noći ka suboti, najpre na sever i zapad Srbije. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije u skretanju na severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 16°C u Valjevu. Uveče počinje kiša na zapadu. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano sa malo oblaka i još toplije nego u četvrtak. Vetar slab južni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna dnevna do 14°C.

U subotu hladnije i oblačno sa kišom u većini predela, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. Na zapadu Srbije je moguća susnežica u nižim predelima. Samo bi na severu Vojvodine preovlađivalo suvo vreme ili sa zanemarljivo malo padavina. Vetar slab do u meren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 4°C u Užicu do 10°C u Negotinu.

U nedelju, ponedeljak i utorak oblačno i hladno sa kišom i susnežicom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom. U nižim predelima zapadne Srbije je moguća susnežica i sneg. Više padavina biće u zapadnoj Srbiji, a vrlo malo ili nimalo po Vojvodini. U sredu suvo.