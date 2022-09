METEOS: RELATIVNO TOPLO VREME U PONEDELJAK, MOGUĆA KIŠA

U ponedeljak relativno toplo uz umeren južni i jugoistočni vetar i promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Pritisak malo ispod normale i u daljem opadanju. Minimalna temperatura od 8°C do 16°C, a maksimalna od 20°C na severu do 26°C na jugu Srbije. Uveče kiša u većini predela, jača na severu Srbije, a samo na krajnjem jugu može izostati.

U ponedeljak u Kruševcu relativno toplo sa sunčanim intervalima uz slab južni vetar. Krajem dana naoblačenje. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 25°C.

U utorak oblačno sa kišom i pljuskovima uz obilnije padavine u većini predela. Vetar slab do umeren južnih pravaca, popodne u skretanju na zapadni na severu Srbije. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 16°C, a maksimalna od 18°C na severu do 24°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče se kišna zona postepeno odlazi na istok. Temperatura u 22h od 14°C do 16°C.

U sredu je veća šansa za suvo vreme uz sunčane intervale, mada nije sasvim isključena pojava kratkotrajne kiše. U drugoj polovini sedmice toplije uz južni vetar i promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima uz moguću pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.