METEOS: RANO UJUTRU MOGUĆA KIŠA, TOKOM DANA OBLAČNO

U sredu duži sunčani periodi i suvo vreme tokom dana u većini krajeva. Samo je ujutru moguća slaba kiša ponegde na jugu Srbije. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka uz retku pojavu kratkotrajne kiše na istoku Srbije. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 15°C na jugu do 18°C na severu i zapadu. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 6°C do 11°C.

U sredu u Kruševcu umerena oblačnost sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Rano ujutru je moguća slaba kiša. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo.

U četvrtak sunčano i znatno toplije, u svim krajevima oko ili malo iznad 20°C u toku popodneva. Krajem dana umereno naoblačenje dolazi sa zapada. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, krajem dana u južnom Banatu u pojačanju. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C do 8°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 11°C do 16°C.

U petak i za vikend vrlo promenljivo vreme sa smenom kišnih i sunčanih intervala uz moguće lokalne pljuskove i postepeni pad temperature. U subotu i nedelju znatno svežije. Početkoom iduće sedmice se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme.