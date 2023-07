METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO VREME U SREDU

U noći utorak na sredu povremena pojava kiše i lokalnih pljuskova. U sredu par stepeni niža temperatura i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni, severoistočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na zapadu Srbije do 32°C na jugu. Uveče je moguća kratkotrajna kiša u centralnim i istočnim predelima. Temperatura u 22 sata od 19°C do 22°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 31°C. Uveče je moguća kraća kiša.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče je moguća pojava lokalnih pljuskova. Temperatura u 22 sata od 18°C do 22°C.

U petak nestabilno uz malo nižu i prijatniju temperaturu. Tokom dana sa sunčanim periodima i razvojem oblaka uz kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljaivnom ponegde. U subotu više sunčanih sati i slabiji dnevni razvojoblaka. Od nedelje sunčano i sve toplije. Iduće sedmice vrućina i temperatura oko 35°C sredinom iduće sedmice.