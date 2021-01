METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO U UTORAK, TEMPERATURA DO 12°C

U noći ka utorku kiša postepeno odlazi na severoistok i prestaje do jutra. U utorak suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab, ujutru zapadni, a popodne južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 5°C u Somboru do 12°C u centralnoj i južnoj Srbiji.

U utorak u Kruševcu suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab zapadni, popodne južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 3°C, maksimalna do 12°C.

U sredu naoblačenje sa kišom uz južni vetar i toplije vreme od proseka. U četvrtak malo hladnije uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar i delimično razvedravanje na severu, a na jugu malo kiše ujutru, a zatim suvo. U petak i za vikend još malo hladnije uz moguću pojavu kiše, susnežice i snega i u nižim predelima.