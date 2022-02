METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO U ČETVRTAK, DO 11°C

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u sredu. Nešto više oblaka biće samo na jugu i jugoistoku Srbije u prvom delu dana. Vetar slab južni i jugoistočni na severu i zapadu Srbije, a na jugu Srbije severni u prvom delu dana. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 9°C u Dimitrovgradu do 14°C u Loznici i Valjevu. Uveče vedro i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U četvrtak ujutru u Kruševcu promenljivo oblačno, a zatim sledi razvedravanje i sunčano od sredine dana. Vetar slab severni, popodne istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 11°C. Uveče suvo.

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i još toplije nego u četvrtak. Krajem dana na severu naoblačenje. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne na severu Srbije u skretanju na severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 12°C u Dimitrovgradu do 16°C u Valjevu.

U subotu naoblačenje sa kišom i padom temperature zahvata najpre zapadne i severne, a zatim i centralne predele. U nedelju i ponedeljak.oblačno i hladno sa kišom, a na planinama iznad 800 mnv sa snegom.