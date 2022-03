METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, TEMPERATURA ISPOD PROSEKA

U petak dolazi do delimičnog razvedravanja tokom dana uz sve više sunčanih intervala popodne. Biće hladno za ovo doba godine. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 2°C, a maksimalna dnevna od 6°C na istoku do 10°C na zapadu i severu Srbije. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U petak u Kruševcu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima kojih će biti više popodne. Temperatura ispod proseka. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 8°C. Uveče suvo.

U subotu ujutru slab mraz u većini predela. Tokom dana sunčano uz malo oblaka na severu, a samo u Timočkoj Krajini nešto veća oblačnost i tamo će biti najhladnije. Temperatura u svim krajevima ispod proseka za ovo doba godine. Vetar umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -5°C do 0°C, a maksimalna dnevna od 5°C u Negotinu do 10°C ponegde na zapadu Srbije.

U nedelju ujutru slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladnije vreme od proseka za ovo doba godine. Iduće sedmice sledi postepen porast temperature i pretežno sunčano vreme uz nešto više oblaka u utorak na jugu Srbije. Jutarnji mrazevi zadržati još nekoliko dana.