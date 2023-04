METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO SA POVREMENOM KIŠOM

U sredu promenljivo oblačno vreme sa kišom povremeno i mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih perioda. Temperatura malo ispod proseka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 14°C do 16°C. Uveče uglavnom suvo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 12°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom. Biće i sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, maksimalna oko 16°C. Uveče suvo.

U četvrtak će biti više sunčanih sati uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 9°C do 13°C.

U petak i za vikend sve toplije sa dužim sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili ponekog lokalnog pljuska.