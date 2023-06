METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO SA KIŠOM I PLJUSKOVIMA

U utorak na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima su mogući lokalni pljuskovi popodne. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 20°C do 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 18°C.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima i sunčanim intervalima. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna do 22°C. Uveče kiša prestaje.

U sredu razvoj oblačnosti tokom dana uz nestabilno vreme sa povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima kasnije popodne, predveče kao i tokom noći ka četvrtku. Vetar slab istočni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče sa kišom. Temperatura u 22 sata od 14°C do 18°C.

Do kraja sedmice promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom povremene kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura ispod proseka za ovo doba godine.