METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, MOGUĆI LOKALNI PLJUSKOVI

U četvrtak pretežno oblačno sa kišom na severu, a u centralnim i južnim predelima toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa kratkotrajnom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima. U centralnim i južnim predelima biće i sunčanih intervala. Vetar umeren do pojačan južnih pravaca. Pritisak ispod normale i u daljem opadanju. Minimalna temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna dnevna od 16°C na severu Vojvodine do 21°C na jugoistoku Srbije, u Pirotu. Uveče kiša na severu i jugozapadu Srbije. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Vetar umeren do pojačan južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo.

U petak relativno toplo uz čestu pojavu kiše, naročito popodne. Mogući su i lokalni pljuskovi. Vetar umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 13°C, a maksimalna dnevna od 16°C na severu do 20°C na jugu Srbije.

Za vikend česta pojava kiše i postepeno zahlađenje koje će biti izraženije u nedelju, kada će padati sneg na planinama iznad 80 mnv. U nedelju ujutru je moguća susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima na zapadu i severu Srbije. U ponedeljak i utorak malo toplije i promenljivo vreme sa malo kiše.