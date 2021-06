METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO I NESTABILNO VREME

U subotu promenljivo i nestabilno vreme sa povremenim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Znatno manja šansa za pljuskove biće na severu Srbije, gde se očekuju duži sunčani periodi i suvo u većini mesta. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 24°C u Dimitrovgradu do 28°C u severnim i centralnim predelima Srbije.

U subotu u Kruševcu promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima, ali i sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 26°C.

U nedelju prolazna oblačnost sa severa donosi kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove, uz manji pad temperature. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 24°C na severu do 27°C na jugu Srbije.

U ponedeljak svežije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa šansom za lokalne pljuskove na jugu i istoku Srbije. U utorak malo toplije uz sunčano vreme na severu, a na jugu i istoku Srbije uz dnevni razvoj oblaka sa lokalnim pljuskovima.

Od srede porast temperature i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka.